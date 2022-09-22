Reuters: лидеры стран Евросоюза могут одобрить новые санкции против России на встрече в Праге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры государств Евросоюза могут одобрить новые меры в отношении России на встрече в Праге 6-7 октября 2022 года, передает Reuters со ссылкой на источники.

"Ожидается, что Еврокомиссия представит на будущей неделе письменные инициативы (по санкциям), а государственные лидеры 27 стран Евросоюза могут одобрить их, когда встретятся в Праге 6-7 октября", - уточняется в сообщении агентства.

По данным источников, в числе мер, которые обсуждают в Евросоюзе - введение потолка цен на нефть, усиление мер в отношении экспорта высоких технологий в РФ и новые ограничения против физических лиц.

Ранее сайт KP.RU писал, что ЕС продлил санкции против России до 31 июля 2022 года. Они были введены из-за событий на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.