На автобусную экскурсию по Нижнему Новгороду, Санкт-Петербургу и Москве - по единому билету Russpass

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Интерес туристов к Нижегородской области стабильно растет. Мы видим увеличение туристического потока и запрос на новые маршруты. Каждое такое решение позволяет людям шире открывать для себя родную страну», - прокомментировал Глеб Никитин новые возможности жителей региона для совершения автобусных экскурсий по столице Приволжья, Москве и Санкт-Петербургу с помощью единого билета Russpass.

Глава области добавил, что туристический сервис предлагает также специальный тариф для путешествия по отдельным маршрутам во всех трех городах в рамках одной покупки.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев пояснил, что пассажиры во время автобусного путешествия имеют возможность для остановок, прогулок по городу и дальнейшего продолжения экскурсии с ближайшей остановки в течение суток с момента активации билета. Такие поездки по всем городам тарифа можно будет совершить в течение трех месяцев. Подробная информация доступна на сайте сервиса Russpass.

Специальное предложение разработано в результате реализации соглашения, которое было заключено представителями профильных органов исполнительной власти трех регионов на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Проект воплощается совместными усилиями министерства туризма и промыслов Нижегородской области, комитетом по туризму Москвы и комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Запуск тарифа Russpass – еще один совместный проект, нацеленный на развитие внутреннего и въездного туризма. Вместе мы успешно разрабатываем комплексные туристические продукты, которые дополняют потенциал наших регионов», – отметил Сергей Яковлев.

Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург объединяет проект «От рассвета до заката». К настоящему времени разработаны маршруты, которые ориентированы на любителей искусства, семьи с детьми и молодежную аудиторию. Помимо этого на ресурсе «От рассвета до заката» представлены гайды — тематические подборки достопримечательностей и туристических мест в городах. Теперь туристам доступен гайд по теме уличного искусства.