Лавров заявил, что из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события с 2014 года в Донбассе

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что из РФ пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что украинские боевики в течение восьми лет убивают людей в Донбассе.

"Несмотря на это, нам сегодня хотят навязать совершенно иной нарратив про российскую агрессию, как первичную причину всех бед, игнорируя при этом то, что больше восьми лет украинская армия и боевики нацформирований безнаказанно убивали и убивают жителей Донбасса только по той причине, что они отказались признать результаты преступного, кровавого, антиконституционного госпереворота в Киеве, захотели отстаивать свои права, которые были гарантированы конституцией Украины", - сказал Лавров в ходе заседания СБ ООН по Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.