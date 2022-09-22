Лавров считает, что своей безнаказанностью киевский режим обязан Германии, Франции и США

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Своей безнаказанностью киевский режим "обязан" Германии, Франции и США, заявил руководитель МИД России Сергей Лавров.

"Своей безнаказанностью киевский режим обязан, безусловно, западным кураторам - в первую очередь, Германии, Франции и, разумеется, США. Вместо того, чтобы добиваться от киевских властей выполнения минских соглашений, и Берлин, и Париж, и Вашингтон цинично закрывали глаза на открытые угрозы Киева решить проблему Донбасса при помощи силы, через так называемый план "Б", - отметил он, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.

Также глава российского МИД заявил, что из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события с 2014 года в Донбассе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.