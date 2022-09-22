Лавров заявил, что западные страны становятся стороной конфликта на Украине

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Западные государства становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну вооружением, заявил сегодня, 22 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особенно цинична позиция тех стран, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая военных этой страны. Цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения с той целью, чтобы растащить и ослабить Россию", - заявил Лавров, выступая на Совбезе ООН.

Также Лавров считает, что своей безнаказанностью киевский режим обязан Германии, Франции и США.

Кроме этого, глава российского МИД заявил, что из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события с 2014 года в Донбассе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.