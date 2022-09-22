Лавров заявил, что виновные в обстреле мирных жителей на Украине будут наказаны

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, выступая в Совбезе ООН, что все виновные на Украине в обстрелах мирных жителей будут привлечены к ответственности вне зависимости от их гражданства.

"Расследуются уголовные дела в отношении граждан Британии, Канады, США, Нидерландов по факту наемничества и совершения преступных действий на Украине. Я уверяю вас, что всех виновных, вне зависимости от их гражданства, привлекут к ответственности", - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров считает, что своей безнаказанностью киевский режим обязан Германии, Франции и США.

Кроме этого, глава российского МИД заявил, что из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события с 2014 года в Донбассе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.