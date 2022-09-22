Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать с Украины

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Референдумы в Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях выступают ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа 2021 года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию", - напомнил министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.

Также Лавров добавил, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, – это ответ на пожелание украинского лидера.

Кроме этого, Лавров считает, что своей безнаказанностью киевский режим обязан Германии, Франции и США.

Также глава российского МИД заявил, что из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события с 2014 года в Донбассе

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.