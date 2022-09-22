Власти Херсонской области ожидают провокаций от ВСУ во время референдума Фото: REUTERS

Власти Херсонской области ожидают роста провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России для срыва голосования, но все оперативные службы готовы к тому, чтобы минимизировать их последствия, рассказала председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

"К сожалению, мы ожидаем провокации со стороны Украины ежедневно, а если говорить о днях, когда будет идти референдум, то это очень ожидаемо, потому что противоправные террористические действия Украины давно дают понять, что они не остановятся ни перед чем, чтобы сорвать этот процесс", - заявила Захарова представителям СМИ.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.