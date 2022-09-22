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Политика22 сентября 2022 17:03

Власти Херсонской области ожидают провокаций от ВСУ во время референдума

Это будет сделано с целью сорвать голосование, пояснили власти региона
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Власти Херсонской области ожидают провокаций от ВСУ во время референдума

Власти Херсонской области ожидают провокаций от ВСУ во время референдума

Фото: REUTERS

Власти Херсонской области ожидают роста провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России для срыва голосования, но все оперативные службы готовы к тому, чтобы минимизировать их последствия, рассказала председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

"К сожалению, мы ожидаем провокации со стороны Украины ежедневно, а если говорить о днях, когда будет идти референдум, то это очень ожидаемо, потому что противоправные террористические действия Украины давно дают понять, что они не остановятся ни перед чем, чтобы сорвать этот процесс", - заявила Захарова представителям СМИ.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.