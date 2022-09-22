Лавров призвал Запад опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе Совбеза ООН по Украине призвал страны Запада и генсека ООН Антониу Гутерреша опубликовать имена людей, чьи трупы были показаны в Буче.

"Я вновь обращаюсь в присутствии генерального секретаря и уважаемых министров: пожалуйста, добейтесь от украинских руководителей, чтобы они сделали элементарный шаг - опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буча. Я об этом прошу уже не один месяц, никто не слышит, никто не желает реагировать… Я думаю, всем будет полезно разобраться с этим эпизодом", - заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров добавил, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, – это ответ на пожелание украинского лидера.

Кроме этого, Сергей Лавров считает, что своей безнаказанностью киевский режим обязан Германии, Франции и США.

Также глава российского МИД заявил, что из России пытаются сделать агрессора, игнорируя события с 2014 года в Донбассе