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Общество22 сентября 2022 18:06

Российское правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных

Трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты
Мария ПАВЛОВА
Михаил Мишустин подписал постановление о сохранении рабочих мест за призванными в ходе частичной мобилизации.

Михаил Мишустин подписал постановление о сохранении рабочих мест за призванными в ходе частичной мобилизации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне, которые подлежат частичной мобилизации, смогут сохранить свои рабочие места и впоследствии вернуться на прежнее место работы. Соответствующее постановление подписал в четверг 22 сентября Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ вносит изменения в особенности правового регулирования трудовых отношений и предусматривает, что трудовые договоры с гражданами, которых призовут на воинскую службу по частичной мобилизации, не будут расторгнуты, но будут приостановлены.

«Их рабочие места будут сохранены», - сообщили в пресс-службе российского правительства.