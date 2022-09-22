Михаил Мишустин подписал постановление о сохранении рабочих мест за призванными в ходе частичной мобилизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне, которые подлежат частичной мобилизации, смогут сохранить свои рабочие места и впоследствии вернуться на прежнее место работы. Соответствующее постановление подписал в четверг 22 сентября Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ вносит изменения в особенности правового регулирования трудовых отношений и предусматривает, что трудовые договоры с гражданами, которых призовут на воинскую службу по частичной мобилизации, не будут расторгнуты, но будут приостановлены.

«Их рабочие места будут сохранены», - сообщили в пресс-службе российского правительства.