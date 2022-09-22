Синоптик рассказал, где в ближайшее время выпадет снег Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой будет погода в России в ближайшие дни. Согласно прогнозам, в начале следующей недели в стране может выпасть первый снег.

"Хотелось бы тепла, солнца и бабьего лета, но будет циклон, дожди и хлесткий ветер в выходные. В Москве и Московской области дожди будут сильнее в субботу и послабее в воскресенье. Температура при этом будет тютелька в тютельку сентябрьская – для третьей декады сентября самая что ни на есть средняя климатическая", — приводят его слова "Новые известия".

При этом, как отметил специалист, на Урале на следующей неделе после потепления ожидается первый снег.

«В пятницу на Урале и на юге Западной Сибири – в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске может быть 22-27 градусов, но затем произойдет достаточно сильное снижение температуры. Туда нацелился антициклон из арктических районов. Уже в ночь на вторник на Урале ожидается первый снег. С дождем, но снежинки уже могут проскальзывать, и будет не выше 7-9 градусов днем», — добавил Шувалов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 22 сентября ожидаются дожди, воздух прогреется до +15 градусов. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. По прогнозам синоптиков центра «Фобос», бабье лето может прийти в столицу после 5 октября. В сентябре москвичам уже не стоит ждать солнечной и сухой погоды.

Кстати, в среду и четверг, 21 и 22 сентября, Гидрометцентр России обещает в Москве +13…+15 градусов днём, по ночам не ниже +6. В пятницу, 23 сентября, станет прохладнее, +11…+13 градусов. В выходные и в понедельник, 24 - 26 сентября, за окном примерно такая же картина: днём +12…+14 градусов, по ночам +6…+8, пасмурно и сыро.