Главы МИД Германии и Франции запросили встречу с Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главы МИД Франции, ФРГ и представитель одной из стран Северной Европы запросили встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Относительно того, есть ли запросы от западников на общение с российской делегацией в штаб-квартире ООН. <...> Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: [Катрин] Колонна (Франция), [Анналена] Бербок (Германия), еще представитель [одной из стран] Северной Европы запросили встречу с Лавровым", - рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Захарова также рассказала, что определенные представители коллективного Запада отговаривают от общения с РФ страны - члены Евросоюза, которые "традиционно поддерживали исторические, экономические, гуманитарные связи" с Москвой.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Вашингтоне вновь заговорили об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей. В этот раз официальный представитель Госдепа Нед Прайс после начала африканского турне Сергея Лаврова заявил, что РФ становится "изгоем".

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом слова специального координатора Белого дома Джона Кирби об изоляции президента России Владимира Путина из-за его поездки в Тегеран.

Захарова напомнила, что ранее Кирби заявил о том, что визит Путина в Тегеран, а также участие российского президента в саммите астанинского процесса продемонстрировали "возрастающую изоляцию" Москвы.