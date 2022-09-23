Мэр Донецка назвал число погибших при обстреле ВСУ Крытого рынка Фото: REUTERS

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число жертв из-за обстрела Крытого рынка в Донецке достигло шести человек.

"По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли шесть человек, шесть человек получили ранения. Данные о жертвах продолжают поступать", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, до этого сообщалось о пяти погибших. При этом штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что пострадали четыре человека.

Ранее "КП-Донецк" сообщила, что центр Донецка снова попал под интенсивный обстрел ВСУ. Под прицельным огнем украинских боевиков сейчас находятся Ворошиловский, Киевский и Калининский районы столицы.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.