Украинский БТР перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода после удара со стороны ВС России Фото: Александр КОЦ

Жители Николаева, который находится под контролем украинских войск, рассказали, что после уничтожения цехов Николаевского бронетанкового завода, один из ремонтирующихся на предприятии бронетранспортеров (БТР) был выброшен взрывом на улицу через забор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на жителя Донецка Сергея Лебедева.

«Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке», — рассказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украине и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях. Эими ударами уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.