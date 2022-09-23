WSJ: европейские компании бегут в США из-за роста стоимости энергоносителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты, пишет газета The Wall Street Journal.

«Американская экономика оказалась среди тех, кто извлёк наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе », — говорится в материале.

Отмечается, что специализирующиеся на производстве стали, удобрений и других товаров европейские компании на фоне возросших цен на газ постепенно переносят свои предприятия на территорию США, поскольку там наблюдаются более стабильные цены на энергоносители.

При этом, как писал сайт KP.ru, в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях.

Но самый сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин. После того как Байден решил отказаться от российских энергоносителей, в одном из самых густонаселенных американских штатов, Калифорнии, бензин стоит невероятные 7 долларов за галлон. В связи с этим более трети американцев уже заявили, что вынуждены реже пользоваться личным автотранспортом.