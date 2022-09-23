Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях стартуют 23 сентября 2022

Жители освобожденных территорий и Донбасса дождались старта референдумов о присоединении к России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.

В Херсоне и Запорожье население спрашивают об объявлении независимости от Украины с последующим присоединением к РФ, в ДНР и ЛНР – о воссоединении с Россией.

Принять участие в референдуме смогут совершеннолетние граждане, за исключением людей, признанных судом недееспособными.

Предварительные результаты голосования планируют начать публиковать сразу после завершения референдумов, то есть со вторника.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн трансляцию мероприятия. Свежие новости о том, как проходят референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, можно узнать по ссылке.