Украинский диверсант не смог найти союзников в Новой Каховке

Диверсант заявил, что ему не помогли из-за хорошего отношения к России Фото: REUTERS

Украинский диверсант Валерий Панчук, которого ранее задержали за попытку подрыва линии электропередачи (ЛЭП), заявил, что не смог найти себе подельников для совершения терактов в Новой Каховке. По его словам, ему отказывались помогать, потому что отношение к России у жителей Херсонской области улучшилось.

Как передает РИА Новости, ранее Панчук работал в органах внутренних дел Украины. Он сообщил, что его контролировал сотрудник Главного управления разведки (ГУР) по имени Виталий, которому тот сообщил, что не справится в одиночку при подготовке подрыва ЛЭП, питающей Крым, Запорожье и Херсонскую области.

«Я говорю: "Хорошо, подыщу". Начал людей спрашивать - знакомые отказались. А потом я уже ходил и слушал, как люди разговаривают - люди поменяли отношение: что Украина бросила, тогда уже начали давать пенсии (от России), пайки», - сказал он, отметив, что жители стали гораздо лучше относиться к России.