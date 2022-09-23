Германии предрекли серьезный дефицит продовольствия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пищевая промышленность Германии на данный момент переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны. Об этом пишет Die Welt.

Сообщается, что Германии сейчас угрожает дефицит продовольствия. Производители замороженных и свежих продуктов заявили о риске скорого прекращении деятельности из-за высоких цен на энергоносители.

Как передает издание, компании призывают немецкие власти оказать государственную помощь. «Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии», - сказано в открытом письме представителей отрасли, которое адресовано правительству ФРГ.

В письме отмечается, что на сегодняшний день ситуация с доходами ежедневно ухудшается, а часть компаний уже готовятся к банкротству. Авторы письма заявляют, что отсутствие финансовой поддержки в скором времени может привести к опустошению полок в магазинах. «Действуйте сейчас - иначе холодильники и морозильники для населения Германии скоро останутся пустыми», - говорится в обращении.

Исполнительный директор DTI Сабины Айхнер заявила, что представители индустрии замороженных продуктов уже давно начали готовиться к кризисным сценариям. «Ситуация напряженная, предел загрузки достигнут, поэтому в случае чрезвычайной ситуации компаниям придется сократить ассортимент», - сообщила она.