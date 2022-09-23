Кандидат медицинский наук Павличенко назвала три самых полезных продукта осени Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кандидат медицинских наук и исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Светлана Павличенко назвала три самых полезных продукта осени. Специалист советует обратить внимание на клюкву, гранат и тыкву, они богаты витаминами и станут отличной поддержкой для иммунитета.

Гранат содержит витамин К, участвующий в кроветворении, а еще он источник витамина С, фолиевой кислоты, которая абсолютно необходима беременным женщинам, калия и меди.

В его составе имеется атиоксидант пуникалагин, он борется с хроническими воспалениями, а еще снижает уровень плохого холестерина. А благодаря дубильным свойствам фрукт используют можно использовать для лечения диареи.

- Но людям с воспалительными заболеваниями желудка и кишечника, а также склонным к запорам, он противопоказан, - говорит «Газете.Ru» врач.

Главной ягодой осени она называет клюкву. Стакан свежей ягоды содержит четверть дневной нормы витамина С, витамины А, Е, К, калий, железо и марганец.

Клюква очень богата клетчаткой, пектином, обладает противовоспалительным свойствами.

А самым полезным овощем она называет тыкву. Свой оранжевый цвет она получила благодаря пигменту бета-каротину – предшественнику витамина А. В одной порции тыквы две дневных нормы антиоксиданта. Тыква может обострять зрение, а витамин А снижает риск развития онкологического заболевания.

Растительные фитостеролы, которые в ней содержатся, борются с плохим холестерином и укрепляют сердечно-сосудистою систему.

- В 100 граммах сырой тыквы всего 28 килокалорий. Даже при кулинарной обработке витамины и минералы, входящие в ее состав, не разрушаются, - добавила врач.

Помимо этих продуктов, богатым источником витамина С станет болгарский перец, томат, квашеная и цветная капуста, шиповник и облепиха, сообщает RT.

А свекольный сок врачи называют одним из самых полезных напитков для кишечника, передает телеканал "360".