Глава Крыма Аксенов встретился с мобилизованными и их родными на сборном пункте в Симферополе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 23 сентября, встретился с мобилизованными и их родными на сборном пункте в Симферополе, поблагодарив прибывших за гражданскую позицию, а также мужество, проявленное в сложное для России время.

Аксенов пообещал оказать необходимую помощь семьям и близким, сообщив также, что для обращений по вопросам мобилизации и участия в специальной военной операции на сайте правительства России был создан специальный раздел.

Ранее Аксенов сообщил о своих планах встретиться с мобилизованными и их семьями в Симферополе для того, чтобы пообщаться перед отправкой в воинские части Севастополя, где будет проходить переподготовка. Он также заявил о своих планах в предстоящий понедельник, 26 сентября, посетить Севастополь и «встретиться с личным составом, оценить условия, в которых находятся наши ребята, а также их экипировку».