ВЦИОМ: Абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выступают за вхождение в состав России

Референдумы о присоединении к России проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Фото: REUTERS

Большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей готовы принять участие в референдуме и выступают за вхождение своих регионов в состав России. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

О том, что они примут участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности, заявила большая часть жителей четырех украинских регионов. В Донецкой Народной Республике о своем желании сделать выбор заявили 87% опрошенных, столько же – в Луганской Народной Республике. В Запорожской области за участие в референдуме высказались 80% опрошенных, в Херсонской области – 69%.

Абсолютное большинство опрошенных жителей ДНР и ЛНР выступают за вхождение республик в состав России: об этом заявили по 97% жителей. Затруднились или пока не определились с ответом по 3% респондентов. Участвовавшие в опросе жители Запорожской и Херсонской областей, высказавшиеся за свое участие в референдуме, также поддержали выход регионов из состава Украины и их вхождение в состав России в качестве ее субъектов. В Запорожье за это высказались 87% респондентов, в Херсонской области - 89%. Против выступили по 2% жителей, затруднились с ответом 11% (в Запорожской области) и 9% (в Херсонской области).

Опрос жителей украинских регионов проводился по телефону 22 сентября 2022 года. В исследовании приняли участие жители освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей от 18 лет и старше. Социологи обзванивали респондентов путем случайной выборки по доступным базам телефонных номеров. Всего было опрошено 4 тысячи человек - по 1 тысяче жителей в каждом регионе.

Напомним, референдумы о присоединении к России проходят в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября. В эти же даты проводится голосование в Запорожской и Херсонской областях.