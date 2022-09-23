Швейцарские власти выступают против присоединения к РФ территорий Донбасса и юга Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии вызвал российского посла в стране Сергея Гармонина. Ведомство официально проинформировало дипломата о позиции Берна по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Швейцария не признает результаты ни одного из этих фиктивных референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду. МИД также вызвал вчера российского посла, чтобы подтвердить эту позицию", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Референдумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября проходят на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. Жители и руководство данных территорий считает, что Украина ведет целенаправленный террор по отношению к ним, поэтому решение о вхождении в состав РФ необходимо принимать в экстренном порядке.

Вскоре после завершения плебисцитов и подведения итогов референдумов главы ДНР и ЛНР. а также руководители временных военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий в срочном порядке намерены обратиться к Владимиру Путину, чтобы эти территории официально стали регионами РФ.