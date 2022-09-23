Энергокризис в Европе затронет «не одну зиму», заявила аналитик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетический кризис в Европе может не закончиться и до конца следующего года в связи с тем, что данный регион борется с устойчивым спросом, а также сокращением предложения. Так считает аналитик Energy Aspects Амриту Сен.

«Это история не одной зимы», - заявила эксперт в интервью агентству Bloomberg, отметив, что Россия важна для баланса европейского рынка не только на предстоящие холода зимой, но и, возможно, на зиму 2023 года.

Как заявили аналитик Energy Aspects, специальная военная операция на Украине привела к серьезным изменениям на энергетическом рынке, указав на то, что в краткосрочной перспективе нефть, скорее всего, будет торговаться на уровне 90 долларов, а к концу 2022 года стоимость черного золота вырастет примерно до 120 долларов за баррель.

По словам Амриты Сен, в такой ситуации ключевую роль для инвесторов играют возможный ввод потолка цен на нефть из России, а также то, сколько черное золото может закупать Китай и Индия.