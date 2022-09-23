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В мире23 сентября 2022 11:46

Трамп считает, что США «катятся в ад» и стране нужен сильный лидер, подобный Си Цзиньпину

По словам экс-президента, для спасения Соединенным Штатам нужен «великий» политик
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты «катятся в ад». Такое мнение выразил бывший американский президент Дональд Трамп, заявив, что для спасения стране необходим сильный лидер, без которого Соединенные Штаты не выживут.

«Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке... Эта страна в беспорядке. Так, как она живет сейчас, она не выживет», - заявил бывший глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что действующий президент США Джо Байден проявил свою слабость на мировой арене. По его мнению, Соединенные Штаты нуждаются в «великом» политике, способном выстраивать диалог с «проницательными и умными» мировыми лидерами, к числу которых экс-президент отнес главу КНР Си Цзиньпина.

«Неважно, республиканец или демократ, я хочу видеть кого-то великого. Я бы предпочел, чтобы он добился невероятного успеха, даже если это означало бы гораздо более тяжелую предвыборную кампанию и, возможно, даже поражение», - сказал бывший американский президент.