Жители Ростовской области начали получать ипотеку под 2,5% годовых

В четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал президенту России Владимиру Путину о запуске в российских регионах Единой ипотечной программы, позволяющей жителям существенно снизить ставки по ипотеке. «Мы подписали соглашение с Ростовской областью. Мы берем все ипотечные продукты и делаем единую программу, стандартизируем, что дает возможность сокращать расходы граждан. Люди могут выбирать, складывать и поддержку субъекта, и федеральную поддержку», - подчеркнул Виталий Мутко.

Благодаря запуску Единой ипотечной программы, оператором которой выступает ДОМ.РФ, ростовчане уже получили первые кредиты под 2,5% годовых.

«Ростовская область стала первым субъектом РФ, в котором была запущена Единая льготная ипотека, – сообщил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин. - Программа позволяет объединить федеральные и региональные меры поддержки, что делает покупку жилья еще доступнее. При средней рыночной ставке по ипотеке в России около 10% годовых у жителей региона есть возможность оформить ипотечные кредиты по ставке в четыре раза меньше».

Благодаря региональной программе «Дисконт» жители Ростовской области вне зависимости от социального и семейного положения могут снизить процентную ставку по кредиту на 4,5 процентных пункта на весь срок кредитования. Финансовый проект стартовал благодаря сотрудничеству ДОМ.РФ с правительством Ростовской области и Агентством жилищных программ региона.

Сейчас оформление льготной ипотеки возможно в Банке ДОМ.РФ, ВТБ и Московском индустриальном банке.

«На сегодня от граждан принято более 120 заявлений на получение льготного ипотечного кредита в рамках «Дисконта». В связи с увеличением спроса на участие в данном мероприятии губернатором области Василием Юрьевичем Голубевым принято решение о выделении дополнительных средств из бюджета Ростовской области на реализацию льготного ипотечного кредитования», - пояснил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

Напомним, что с момента запуска программы помимо Ростовской области к ней присоединились Московская, Белгородская, Нижегородская, Калужская, Саратовская, Самарская, Челябинская, Архангельская, Иркутская, Амурская, Вологодская, Тульская области, Хабаровский край, а также республики Тыва, Алтай и Чувашия.