Курс евро упал ниже 55 рублей впервые с 1 июля 2022 года

Курс евро упал до минимума с 1 июля. Фото: REUTERS

Рекордное с 1 июля 2022 года снижение курса евро по отношению к рублю зафиксировано в процессе валютных торгов на Московской бирже в пятницу 23 сентября. На некоторое время курс упал ниже 55 рублей и составлял 54,91 рубля, как следует из данных торговой площадки.

По данным биржи на 14.50 по московскому времени, курс евро расчетами «завтра» опускается до 55,8 рубля, снижение составляет 2,54 рубля.

Ранее сообщалось, что 22 сентября 2022 года Банк России установил курс евро на 23 сентября в 58,93 рубля со снижением в 1,2722 рубля.

Напомним, в начале 2022 года аналитики прогнозировали, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также сообщалось, что Центробанк, продолжая цикл смягчения денежно-кредитной политика, снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Подробнее о том, что это значит для экономики России, читайте здесь на KP.RU.

С 1 января 2023 года в России будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Кому положено такое пособие и когда его начнут выплачивать, узнайте здесь.