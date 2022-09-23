Анатолий Антонов сделал громкое заявление по поводу антироссийской политики Запада Фото: REUTERS

США поставили задачу низвергнуть Россию, расчленить ее на несколько "удельных княжеств", а также лишить ядерного оружия и места постоянного члена в Совете Безопасности (СБ) ООН, сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"За последние десятки лет Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить ее на колени, а лучший вариант - расчленить, создав на нашей территории несколько "удельных княжеств", - цитирует информагентство ТАСС высокопоставленного российского дипломата.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "коллективный Запад" точно не дождется распада России. Неделю назад в ходе своей пресс-конференции после саммита ШОС-2022 в Самарканде Путин публично сообщил о том, что на протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России, а позже - использования России в борьбе с Китаем.

Однако, по словам российского лидера, подобные надежды западных государств в любом случае не сбудутся, а распада РФ Запад "точно не дождется и вынужден будет самостоятельно решать все свои проблемы".