В Госдуме в октябре 2022 года предложат повысить МРОТ до 20 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый замруководителя думской фракции партии Алексей Диденко сообщил, что депутаты ЛДПР в Государственной думе РФ намерены в октябре 2022 года добиваться увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей.

- Уже 6 лет мы настаиваем на том, чтобы МРОТ был не ниже 20 тысяч рублей. Это наша традиционная поправка ... К сожалению, ее отклоняют. ... Тактика у нас такая - внести поправки между первым и вторым чтением законопроекта (о бюджете), - заявил депутат.

Также Диденко допустил, что данная сумма может быть пересмотрена. Об этом пишет Газета.Ru.

Ранее ФАН сообщал, что депутаты фракции ЛДПР в Госдуме и члены Совета Федерации выступили с инициативой о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Авторы законопроекта напомнили, что власти России дважды за текущий год увеличивали данный показатель: с 1 января - на 8,6%, а с 1 июня - еще на 10%.