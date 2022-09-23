Сенаторы предложили прощать кредиты погибшим участникам спецоперации на Украине

В случае гибели участника спецоперации его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи, находящимся на иждивении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские сенаторы внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации, сообщила пресс-служба Совета Федерации РФ.

В данном документе говорится о том, что в случае гибели военнослужащего или его увечья его обязанности по кредитам будут прекращены. Это правило распространится и на кредитные договоры находящихся на его иждивении лиц.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября нынешнего года по решению российского президента Владимира Путина. По его словам, принятие этой меры является вынужденной, но необходимой мерой.

По словам министр обороны РФ Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий в ряды российских Вооруженных сил будет призвано порядка 300 тысяч новобранцев. Отмечается, что все призывные мероприятия будут проходить не одномоментно, но в планом порядке и режиме.