Митинг "Своих не бросаем" в Москве 23 сентября 2022 года: прямая видеотрансляция

В митинге участвуют политики, общественники и деятели культуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Митинг на "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходит 23 сентября 2022 года в Москве на Манежной площади.

Участники акции пришли на митинг с российскими флагами и георгиевскими лентами. Они выражают поддержку желанию населения республик Донбасса и освобожденным территорий войти в состав России.

В мероприятии участвуют представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданские активисты, а также артисты Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Скляр и Shaman.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят с 23 по 27 сентября нынешнего года. В ходе плебисцита жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонщины и Запорожья высказывают свое мнение о присоединении территорий к России.

Руководители ЛДНР, Херсона и Запорожья Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий сразу после окончательного подведения официальных итогов референдумов намерены обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой включить эти территории в состав РФ в качестве самостоятельных субъектов.