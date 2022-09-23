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Политика23 сентября 2022 16:15

Участники митинга в поддержку референдумов в Москве растянули букву Z

В акции поучаствовало порядка 50 тысяч человек
Александр КИСЛОВ
Одним из организаторов акции стал "Общероссийский народный фронт"

Одним из организаторов акции стал "Общероссийский народный фронт"

Фото: из соцсетей

В Москве в ходе акции под названием "Своих не бросаем", проходящей на Манежной площади в поддержку референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, митингующие растянули большую букву Z.

Таким образом участники митинга-концерта поддержала российскую спецоперацию на Украине.

Всего, согласно данным "Общероссийского народного фронта" и ГУ МВД России по Москве, в митинге-концерте поучаствовало порядка 50 тысяч человек.

Референдумы на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходят с 23 по 27 сентября нынешнего года. В рамках голосования жители этих территорий голосуют за их вхождение в состав России.

Сразу после завершения плебисцитов руководители республик Донбасса, Херсона и Запорожья Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий намерены обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять возглавляемые ими территории в состав Российской Федерации.

В Кремле подчеркивают, что основание для включения той или иной республики или области может являться исключительно прямо волеизъявление их жителей.