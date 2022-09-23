Опубликовано видео, как собака помогает саперам искать спрятанные бомбы в зоне спецоперации Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные продолжают выполнять сложные задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса. В частности, значительную часть работы выполняют саперы, которые прочесывают местность, проверяя ее на наличие опасных взрывных устройств.

В этом специалистам помогает собака по кличке Овация, которая справляется с такой работой не хуже современного миноискателя. Кадрами того, как четвероногий друг спасает жизни поделился "Пятый канал".

- Недавно эта собака спасла жизни людей. ей удалось обнаружить замаскированную бомбу на детской площадке. По словам кинологов, при отступлении националисты минировали все подряд. В надежде, что подорвутся в том числе и дети, - рассказал военкор Александр Морозов.

По словам кинолога Павла, Овация сразу же меняется в поведении, если находит взрывчатое устройство. Животное ложится на землю за 1,5 метра до мины.

- Я подошел немного ближе и заметил растяжку, - уточнил специалист. Оказалось, что боевики установили гранату прямо на ветках куста.