Дмитрий Песков заявил, что любая информация о призыве более 300 тысяч россиян в рамках частичной мобилизации является фейком.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сообщения о том, что количество призванных в рамках частичной мобилизации россиян превысит заявленные ранее 300 тысяч человек, являются фейками. Об этом заявил в пятницу 23 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это все – фейки», - цитирует РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что количество призванных в рамках частичной мобилизации россиян может достичь 1,2 миллиона человек, назвав их ложными.
Как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.
Ранее Песков назвал ложью информацию о якобы призыве в рамках частичной мобилизации миллиона россиян.