Дмитрий Песков заявил, что любая информация о призыве более 300 тысяч россиян в рамках частичной мобилизации является фейком. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщения о том, что количество призванных в рамках частичной мобилизации россиян превысит заявленные ранее 300 тысяч человек, являются фейками. Об этом заявил в пятницу 23 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это все – фейки», - цитирует РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что количество призванных в рамках частичной мобилизации россиян может достичь 1,2 миллиона человек, назвав их ложными.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.

Ранее Песков назвал ложью информацию о якобы призыве в рамках частичной мобилизации миллиона россиян.