Певец SHAMAN исполнил песню "Встанем" на московском митинге в поддержку референдумов в Донбассе

Певец SHAMAN исполнил одну из своих самых известных песен на патриотическом митинге Фото: из соцсетей

Российский певец SHAMAN (настоящее имя - Ярослав Дронов) принял участие в масштабном митинге-концерте в Москве, который посвящен поддержке проведения референдумов о присоединении Донбасса к России.

В ходе акции, состоявшейся на Манежной площади столицы, SHAMAN под одобрительные аплодисменты и возгласы собравшихся исполнил один из своих главных хитов - патриотическую композицию "Встанем".

В митинге концерте, согласно официальной информации Главного управления МВД России по Москве и организаторов акции ("Общероссийского народного фронта"), поучаствовало более 50 тысяч человек.

Референдумы о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей проводятся на протяжении нескольких дней - с 23 по 27 сентября нынешнего года.

По результатам волеизъявления граждан руководство РФ готово принять решение о вхождении ЛДНР и других освобожденных в ходе военной спецоперации на Украине территорий в состав страны на правах отдельных субъектов. В Кремле ранее заявляли, что подобные шаги будут выполнены крайне оперативно - сразу после того, как руководители ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий обратятся к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять их регионы в состав РФ.