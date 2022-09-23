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Политика23 сентября 2022 17:17

Певец SHAMAN исполнил песню "Встанем" на московском митинге в поддержку референдумов в Донбассе

SHAMAN выступил на патриотическом митинге на Манежной площади
Александр КИСЛОВ
Певец SHAMAN исполнил одну из своих самых известных песен на патриотическом митинге

Певец SHAMAN исполнил одну из своих самых известных песен на патриотическом митинге

Фото: из соцсетей

Российский певец SHAMAN (настоящее имя - Ярослав Дронов) принял участие в масштабном митинге-концерте в Москве, который посвящен поддержке проведения референдумов о присоединении Донбасса к России.

В ходе акции, состоявшейся на Манежной площади столицы, SHAMAN под одобрительные аплодисменты и возгласы собравшихся исполнил один из своих главных хитов - патриотическую композицию "Встанем".

В митинге концерте, согласно официальной информации Главного управления МВД России по Москве и организаторов акции ("Общероссийского народного фронта"), поучаствовало более 50 тысяч человек.

Референдумы о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей проводятся на протяжении нескольких дней - с 23 по 27 сентября нынешнего года.

По результатам волеизъявления граждан руководство РФ готово принять решение о вхождении ЛДНР и других освобожденных в ходе военной спецоперации на Украине территорий в состав страны на правах отдельных субъектов. В Кремле ранее заявляли, что подобные шаги будут выполнены крайне оперативно - сразу после того, как руководители ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий обратятся к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять их регионы в состав РФ.