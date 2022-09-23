Захарова назвала Борреля оторванным от реальности за осуждение референдумов

Захарова ответила на заявление Борреля о референдумах в ЛДНР и на освобожденных территориях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лицемерным и лишенным объективности назвали в МИД России заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, осуждающее проведение референдумов в ЛДНР и на освобожденных территориях. Об этом говорится в ответе на заявление Борреля официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, опубликованном в пятницу 23 сентября на сайте МИД.

«Оно, как и многие последние высказывания Ж.Борреля, пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности», - заявила Захарова.

Дипломат назвала позицию ЕС особо циничной, напомнив, что Евросоюз накачивает киевский режим смертоносным оружием и указав, что за недальновидную конфронтационную политику уже расплачиваются простые жители Евросоюза и страдает его экономика.

«Предстоящие референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни в соответствии с собственными цивилизационными, культурными и религиозными традициями», - заявила Захарова, отметив, что что никакие угрозы Запада не изменят решимость России реализовать все цели и задачи Специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 сентября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.