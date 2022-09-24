Блинкен пригрозил Китаю "последствиями" за поддержку России Фото: REUTERS

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И предупредил представителя ведомства о последствиях поддержки России со стороны Пекина. Об этом говорится в сообщении на сайте госдепартамента.

- Он (Блинкен) повторил позицию Соединенных Штатов об осуждении российских военных действий против Украины и обозначил возможные последствия на случай, если КНР решится оказывать поддержку Москве, - сказано в тексте заявления.

Однако Блинкен уточнил, что американская сторона остается открыта для сотрудничества с китайскими коллегами в рамках общих интересов.

В начале февраля 2022 года глава МИД КНР Ван И на переговорах с российским министром Сергеем Лавровым заявлял, что Китай выступает в поддержку позиции России по неделимости безопасности. Также сообщалось, что Пекин намерен поддерживать РФ в связи с ужесточением антироссийский санкций со стороны Запада.