Глава МИД КНР заявил, что отношения США и Китая находятся на критическом этапе Фото: REUTERS

Отношения между Пекином и Вашингтоном находятся на критическом уровне. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава китайского внешнеполитического ведомства, в том числе указал и на вопрос с Тайванем, подчеркнув, что своими действиями Вашингтон пытает подорвать суверенитет и территориальную целостность КНР, призвав США вернуться к приверженности «политики одного Китая». Ван И отметил, что данный вопрос является внутренним делом страны, а Соединенные Штаты не имеют права вмешиваться.

«Ван И сказал, что сегодня китайско-американские отношения серьезно пострадали, и Соединенным Штатам необходимо извлечь из этого уроки … Отношения находятся на критическом этапе, и обеим сторонам необходимо срочно найти правильный путь, чтобы ... предотвратить их дальнейшее падение», - сказано в заявлении МИД КНР о встрече Ван И с Блинкеном на полях Генассамблеи ООН.