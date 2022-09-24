Глава МИД Венгрии призвал предотвратить «ненужный никому» конфликт России и НАТО Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал не допустить конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом, указав на то, что последствия такой открытой конфронтации не нужны ни одной из сторон.

«Сейчас это самая важная задача - избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, так как это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», приводит РИА Новости слова главы венгерского правительства.

Сийярто заявил, что нельзя «подвергать опасности существование планеты», а прямой конфликт не имеет конца, поскольку приведет к итогам, которые очевидны всем. По его словам, именно поэтому представитель Венгрии при встрече с коллегами из НАТО каждый раз призывают не допустить такой эскалации.

Глава МИД Венгрии также заявил, что украинский кризис не удастся урегулировать без достижения договоренности между Россией и США, вне зависимости от того, устраивает подобный исход другие страны или нет.