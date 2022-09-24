Глава Совета ЕС выступил за выдачу виз россиянам, уклоняющимся от частичной мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал идею о выдаче гуманитарных виз российским гражданам, избегающим мобилизации.

«Я согласен с мыслью, что мы должны очень быстро взаимодействовать и координироваться, потому что эта частичная мобилизация - новый факт», - заявил Глава Европейского совета в интервью газете Politico.

Шарль Мишель также заявил, что открыт для консультаций с коллегами по Европейскому союзу на тему того, каким именно образом можно осуществить данную инициативу.

Напомним, на следующий день после объявления о частичной мобилизации в России - в минувший четверг, 22 сентября, появилась информация о том, что Еврокомиссия обсуждает со странами Европейского союза возможность выдачи виз российским гражданам в гуманитарных целях после начала частичной мобилизации. Как заявила представитель ЕК Анита Хипер, отвечая на вопрос о возможности пересмотра Брюсселем ограничений в отношении Москвы, необходимо учитывать геополитические аспекты, назвав ситуация «беспрецедентной».