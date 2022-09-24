WSJ: Китай со временем почувствует выгоду от дешевого российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин со времен сможет почувствовать пользу от дешевого российского газа при условии, если в Китае построят новые трубопроводы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что крупные поставки дешевого российского газа смогут дать Пекину длительные ценовые преимущества, однако на данный момент Китай будет «скрипеть зубами», пользуясь дорогую нефть и уголь.

Кроме того, отмечается отказ западных стран от российских нефти и газа, что, по мнению авторов статьи, может принести Пекину только выгоду. Как уточняют в публикации, проблема заключается в том, что экономика Китая заточена под нефть и уголь, а переход на газ займет долгое время.

Отмечается, что в будущем Китай сможет почувствовать такую же пользу от российского газа, как и американские, а также ближневосточные нефтехимические компании, которые могут использовать широкие фракции легких углеводородов.