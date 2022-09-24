Айсен Николаев поручил правительству Якутии установить меры социальной поддержки семьям военнослужащих, мобилизованных в СВО

Глава Якутии Айсен Николаев

Глава Якутии Айсен Николаев поручил строго соблюдать нормы указа президента России о частичной мобилизации в России.

«С 21 сентября на территории Якутии идёт большая работа по исполнению Указа Президента Российской Федерации по частичной мобилизации граждан. К сожалению, есть случаи ошибок при мобилизации и призываются те, кто не должен призываться по указу президента, – отметил Айсен Николаев. - К примеру, выявлены случаи, когда были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырёх детей до 16 лет. Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены».

Чтобы минимизировать такие ошибки, глава региона поручил усилить взаимодействие на местах органов местного самоуправления с военными комиссариатами районов. При этом Айсен Николаев поручил правительству Якутии установить меры социальной поддержки семьям военнослужащих, мобилизованных по указу президента.

«Семьям военнослужащих, приступивших к военной службе по мобилизации, необходимо установить оказание единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей. Предлагаю освободить от платы за посещение детских садов в период мобилизации родителя, обеспечить бесплатным питанием учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях в период мобилизации родителя, предоставлять бесплатные путёвки в детские оздоровительные лагеря», – поручил глава Якутии.

Также Айсен Николаев предложил рассмотреть возможность заключения договоров на целевое обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счёт средств государственного бюджета Якутии, установления повышенных стипендий для обучения в вузах и ссузах для детей из семей, призванных по мобилизации.

В ходе заседания обсуждены вопросы выполнения мероприятий по указу президента РФ о частичной мобилизации, в том числе обеспечения транспортом при доставке призванных из улусов в город Якутск в пункты мобилизации.