Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков отправлен в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от поста замминистра обороны России в связи с переходом на другую должность. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск, теперь этот пост получит генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На должность заместителя министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда России. Уточнялось, что исполнять обязанности руководителя ПФР будет Сергей Чирков.

Также ранее стало известно, что Кирилл Богданов освобожден от должности замглавы Минтранса России по собственному желанию. Он занимался вопросами цифрового развития транспортной отрасли в РФ.