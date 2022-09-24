Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен замглавы Минобороны России

Михаил Мизинцев, фото: архив Минобороны РФ

Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен новым заместителем министра обороны, сообщили в Минобороны РФ.

"На пост заместителя министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев", - уточняется в сообщении.

Уточняется, что на этой должности Мизинцев сменил на этом должности генерала армии Дмитрия Булгакова, который освобожден от своего поста в связи с переходом на другую работу.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда России. Уточнялось, что исполнять обязанности руководителя ПФР будет Сергей Чирков.

Также ранее стало известно, что Кирилл Богданов освобожден от должности замглавы Минтранса по собственному желанию. Он занимался цифровым развитием транспортной отрасли.