Фото: пресс-служба правительства Кузбасс­а

В военкоматы Кузбасса продолжают приходить мобилизованные граждане. Большинство из них получили повестки, но есть и те, кто решил записаться в ряды вооруженных сил добровольцами. Житель Промышленновского округа Виталий Симченко, получивший повестку, сразу отправился в военкомат. «Считаю правильным решение Президента Российской Федерации. Надо защищать свою Родину, надо бороться с нацизмом. Считаю, что надо выполнить свой долг с честью и достоинством», - говорит кузбассовец.

Михаил Никонов из Таштагольского района тоже готов отдать свой долг стране: «Родина-мать зовет, значит, мы должны там быть. Настроение боевое у ребят, все хотят туда».

Младший сержант запаса, Сергей Ветров из Прокопьевска убежден, что защита свой страны – обязанность каждого.

«Мои сослуживцы из мобилизационного резерва сейчас находятся на военных сборах, тренируются, готовятся. Нужно защищать людей, им тяжело, их бомбят. Надо встать на защиту этого народа», - отметил Сергей Ветров.