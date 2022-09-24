Минобороны сообщило об уничтожении и ранении 140 украинских боевиков в ДНР и Харьковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возле Купянска и Щурово в Харьковской области и ДНР были уничтожены и ранены более 140 боевиков Украины, сообщило сегодня, 22 сентября, Минобороны РФ.

"В ходе массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой народной республики превысили 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.