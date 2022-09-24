Денис Пушилин высоко оценил итоги первого дня референдума о вхождении в состав России. Фото: REUTERS

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин назвал «более чем хорошим» результат первого дня референдума по вопросу вхождения в состав России. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Пушилина, явка избирателей на участки для голосования в первый день оказалась выше ожидаемой.

Глава ДНР Пушилин оценивает как более чем хороший результат первого дня голосования на референдуме, такую высокую явку не ожидали. В пятницу 23 сентября проголосовали 23,64 процента граждан республики, сказал он.

«Ничто не может помешать людям, ни плохая погода, ни то, что был рабочий день», - отметил Пушилин.

Глава ДНР заявил, что наблюдатели, в том числе международные, не зафиксировали нарушений во время проведения референдума. Также он призвал не обращать внимания на украинскую и западную пропаганду, распространяющую фейки о голосовании «под дулами автоматов» и фальсификации результатов голосования.

«Общаясь с людьми, я понял, насколько это долгожданный референдум, насколько люди хотели сделать свой выбор и вернуться домой, в Россию», — сказал Пушилин.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России 23–27 сентября 2022 года: онлайн-трансляция здесь на KP.RU.

Энергоресурсы, торговые порты, продовольствие: что получит Россия вместе с ДНР, ЛНР, Херсонщиной и Запорожьем, оценил экономист Ракша в эксклюзивном интервью KP.RU.