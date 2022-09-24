Глава Энергодара Волга сообщил, что ВСУ целятся в районы с избирательными участками Фото: REUTERS

Украинские войска, обстреливая город Энергодар, целятся в районы, где находятся избирательные участки, сообщил сегодня, 24 сентября, глава администрации города Александр Волга.

Украинские войска начали артиллерийский обстрел Энергодара сегодня днем.

"Целятся по нашим участкам избирательным, именно в их районах происходит огневое поражение сейчас", - уточнил Волга в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.