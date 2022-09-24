Минобороны России сообщило, что большинство призывников в Белгороде приходят в военкоматы без повестки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белгороде большинство мобилизованных пришли в военкомат, не дождавшись повестки, сообщили в Минобороны России.

Ведомство опубликовало видео, на котором видно, что возле военкомата собралось большое число людей.

"Также в военкомат прибывают и офицеры запаса. Они не получали повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, прибыли в военкомат для уточнения потребности в их учетной специальности", - пояснили в Минобороны РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.