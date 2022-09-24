Трехлетний мальчик в США случайно застрелил мать из найденного дома пистолета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах трехлетний мальчик из штата Южная Каролина застрелил мать из найденного в доме пистолета. Об этом сообщило издание True Crime Daily.

По информации офиса шерифа округа Спартанберг, сотрудники полиции прибыли на вызов утром 21 сентября 2022 года. В сообщении уточнялось, что в жилом доме прозвучали выстрелы. На месте стражи порядка обнаружили пострадавшую с огнестрельным ранением, ее мать и трехлетнего сына.

Жертвой стрельбы оказалась 33-летняя Кора Лин Буш. Женщину оперативно доставили в больницу, где она умерла спустя два часа. Позже шериф округа уточнил, что американка погибла потому, что «малолетний ребенок получил доступ к оружию и случайно выстрелил в свою мать».

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