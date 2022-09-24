Bloomberg: историческая авантюра премьера Британии Трасс по снижению налогов разваливается

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Историческая авантюра премьер-министра Британии Лиз Трасс по снижению налогов без учета текущей ситуации в мире разваливается, написало издание Bloomberg.

Журналисты назвали решение британских властей авантюрой, поскольку оно может привести к кризису фунта стерлинга в стране.

"Снижение налогов в предстоящие пять лет будет стоить бюджету 161 миллиард фунтов. А продолжение политики энергетической гарантии увеличит эту сумму еще на 60 миллиардов фунтов в ближайшие полгода", - отмечается в публикации.

Такими мерами Трасс пытается показать, что может помочь Британии преодолеть энергокризис, но сокращение налогов приведет к резкому росту инфляции, отмечается в статье.

Ранее сайт KP.RU писал, что Лиз Трасс одержима ненавистью к русским и готова применить ядерное оружие.

Также ранее Лиз Трасс испугалась и прервала дебаты за кресло премьера на критических словах о Путине.